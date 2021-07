Sejusp lança edital para contratação temporária de profissionais da saúde

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) publicou nesta terça-feira, 29/6, o Edital de Chamamento Público Emergencial n° 01/2021, que visa à contratação temporária e imediata de profissionais da área de saúde para compor o quadro de servidores das unidades prisionais e socioeducativas de Minas Gerais. São 93 vagas para a carreira de Médico de Defesa Social, 54 para Analista Executivo de Defesa Social – Enfermeiro e 200 para Assistente Executivo de Defesa Social – Técnico de Enfermagem. A carga horária varia de 24 a 40 horas de trabalho semanais, com remunerações de R$ 1.750,10 (técnicos) a R$ 4.260,27 (médicos).

O processo seletivo será dividido em duas etapas: deferimento de inscrições e análise de títulos e currículo. O prazo para inscrição é de cinco dias úteis, a contar da publicação do chamamento. O edital terá vigência enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado, podendo dessa forma ter candidatos classificados como excedentes que serão convocados de acordo com a necessidade da Sejusp.

Para o sistema prisional estão previstas 93 vagas para médicos, 48 para enfermeiros e 192 para técnicos de enfermagem, para atuação em unidades que abrangem quase todas as regiões do Estado. Já para o sistema socioeducativo são seis vagas para enfermeiros e oito para técnicos de enfermagem para atuação nos municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberlândia, Divinópolis e Ribeirão das Neves.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 5 de julho. O edital e demais informações estão disponíveis no site da Sejusp. Acesse: http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3340-chamamento-publico-emergencial-n-01-2021

Fonte : Sejusp