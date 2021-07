Sétimo prêmio Emater – Minas Gerais vai reconhecer as melhores inovações do campo

A Emater está realizando a sétima edição do prêmio que visa reconhecer as melhores inovações do campo. Podem participar agricultores, pecuaristas e associações que tenham invenções tecnológicas de interesse rural. As inscrições acontecem até o dia 07 de julho