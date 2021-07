TV Atende Pandemia mudou a rotina de eventos nacionais e internacionais no Pico do Gavião

Localizado na Serra do Caracol o Pico do Gavião é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de vôo livre. Com a chegada da pandemia os campeonatos tiveram que ser adiados, mas os visitantes ainda passam pelo local para apreciar a bela paisagem