Aulas na rede municipal podem voltar em setembro

As escolas da rede pública estadual passaram a ter atividades em modo presencial.Com a liberação do Comitê Extraordinário Covid-19, a secretaria de estado de educação de Minas Gerais autorizou a retomada nos municípios localizados em onda vermelha do plano Minas Consciente. Apesar da determinação, nem todas as cidades mineiras se encaixam nesse retorno