Motociclistas reivindicam mais segurança principalmente durante o período da noite

Nesta semana alguns motociclistas procuraram nossa equipe para fazer reivindicações com relação a segurança. Também pedem a vacina contra o corona vírus devido ao fato de estarem em contato direto com as pessoas.No próximo domingo, dia 11 de julho, às três horas da tarde será realizada uma passeata para chamar a atenção da comunidade. A concentração acontecerá na avenida Ricart Teixeira, em frente a indústria Icasa