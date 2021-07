Alunos do Parlamento Jovem em Andradas participam de oficinas temáticas

Apesar da pandemia que impôs o distanciamento social, os alunos estão participando de atividades online e cumprindo o programa do Parlamento Jovem em Andradas

Em 2021, o Parlamento Jovem de Minas tem desenvolvido atividades relacionadas ao tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em oficinas realizadas com os alunos de ensino médio que aderiram ao projeto. O objetivo do PJ é levar formação política e temática aos alunos do Estado de Minas e receber propostas relacionadas ao tema, as quais serão analisadas pela Comissão de Participação Popular da ALMG e poderão se tornar políticas públicas, ser incluídas no Orçamento do Estado e aplicadas nos seus Municípios.

Até o momento, os jovens de Andradas participaram de encontros online e um encontro presencial, em que foram abordados temas importantes para a Administração Pública e, por conseguinte, para o exercício da cidadania. Através de exposições e diálogos, os alunos tiveram, até o momento, atividades de formação política, entendendo como funciona o Programa PJ, quais ferramentas a ALMG disponibiliza em seu plataforma virtual, além de entender os processos que regem o planejamento e formação das políticas públicas, tais como processo de criação de leis, planejamento e execução orçamentária e processo de licitações.

Além da formação política, os alunos passaram a ter contato com o tema abordado este ano através da oficina presencial realizada no Parque Municipal e também de encontros virtuais. Nesta etapa de formação, receberam materiais fornecidos pela ALMG, que abordam a construção das políticas públicas nacionais e internacionais relacionadas ao Meio Ambiente e de seus desdobramentos nas leis e ações em cenários nacional, estadual e municipal.

Ainda nas oficinas de formação temática, três momentos foram realizados em que os inscritos no PJ puderam conversar com profissionais cujas atuações se relacionam estreitamente com o tema:

Cláudio Júnior Araújo, Engenheiro Ambiental da Prefeitura Municipal de Andradas, participou do lançamento municipal do Programa, fazendo conceituação sobre o Meio Ambiente em que o Município se insere e abordando a questão de Desenvolvimento Sustentável;

Ângelo Angelini Neto, Biólogo e especialista na área ambiental, que conversou com os alunos sobre Leis Ambientais e a estrutura dos Conselhos Ambientais no Brasil, trazendo a sua experiência como ex-presidente e atual conselheiro do CODEMA de Andradas;

E a prefeita de Andradas Margot Pioli, ex-gestora do Consórcio Público para Gestão Integrada, sendo este o foco da conversa. Falou com os alunos sobre a estrutura do Consórcio, a forma de tratamento dos resíduos urbanos, a forma de financiamento do serviço, além de abordar preocupações da Administração quanto à questão ambiental relacionada ao bem-estar da população.

No mês de julho, as atividades do PJ acompanharão os calendários escolares, passando por um período de recesso e retornando suas atividades no mês de agosto, momento em que será concluída a fase de formação temática e iniciada a fase de diagnóstico local e formulação de propostas, culminando com a Plenária Municipal e encaminhamento das propostas para as etapas regional e estadual, que serão desenvolvidas nos meses de outubro e novembro.