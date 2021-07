Alcoa é reconhecida pelo Guia Exame de Diversidade

Empresa foi selecionada por sua atuação em prol da equidade de gênero e racial, da pessoa com deficiência e da promoção dos direitos LGBTI+

A Alcoa foi uma das 69 empresas reconhecidas pela sua atuação em prol da equidade de gênero e racial, da pessoa com deficiência e da promoção dos direitos LGBTI+ pela terceira edição do Guia Exame de Inclusão & Diversidade. Esta é a segunda vez que a Alcoa participa do Guia Exame, sendo que em 2020 foi reconhecida como a Melhor Empresa em Diversidade no setor de Siderurgia e Mineração.

Este ano, 192 empresas se inscreveram e foram avaliadas em 11 quesitos: Estratégia para promover a Diversidade & inclusão; Diversidade e Governança; Cultura Organizacional; Acessibilidade; Gestão da Inclusão na Cadeia de Suprimentos; Relacionamento com Clientes ou Consumidores; Programa de Diversidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência.

“É muito gratificante estar entre as empresas reconhecidas com as melhores práticas de Inclusão & Diversidade do Brasil”, ressaltou Otávio Carvalheira, vice-presidente de Operações Brasil, San Ciprian, África e Oriente Médio, e presidente da Alcoa Brasil. “Esta conquista reconhece todo o esforço que temos realizado, global e localmente, para tornar as nossas operações mais inclusivas para todos e todas”.

Entre as iniciativas de inclusão desenvolvidas pela Alcoa destacam-se a AWN (Alcoa Women’s Network – Rede de Mulheres da Alcoa), que visa a inclusão de mulheres; a EAGLE, rede de apoio ao público LGBTI+, e o Grupo de Inclusão Étnico-Racial AWARE (AlcoansWorkingActively for Racial-EthnicEquality, em português, Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para a Equidade Étnico-Racial).

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há mais de 130 anos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência” e “Cuidar das Pessoas”. No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.

Principais reconhecimentos e premiações da Alcoa Brasil:

• Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar no setor de Siderurgia pela revista VOCÊ S/A, nos anos de 2017, 2018 e 2019.

• Destaque entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira pela revista VOCÊ S/A, nos anos de 2018 e 2019.

• Premiada como Melhor Marca Empregadora pela revista VOCÊ S/A no ano de 2019.

• Listada pelo 11º ano consecutivo como uma das empresas mais sustentáveis, segundo o Guia Exame de Sustentabilidade da Revista EXAME, nos setores de mineração, siderurgia e metalurgia.

• Reconhecida como “A Melhor Empresa em Diversidade” no setor de siderurgia e mineração, na 2ª edição do Guia Exame de Diversidade, pela Revista EXAME em parceria com o Instituto Ethos.

• Reconhecida como uma das empresas com melhores práticas em Inclusão e Diversidade no Brasil, pela 3ª edição do Guia Exame de Diversidade.

• Certificada como uma das Melhores Empresas para Trabalhar, pelo GreatPlacetoWork 2021.

