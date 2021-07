Unifae anuncia volta às aulas presenciais a partir de agosto

Com o avanço na vacinação e a decisão do governo do Estado de São Paulo pela retomada das atividades em instituições de ensino superior, a reitoria da UNIFAE determinou a volta às aulas presenciais, a partir do dia 3 de agosto, para todos os cursos (exceto Medicina e Odontologia, que retornam no dia 2).

Para o retorno seguro dos alunos, corpo docente e colaboradores, a UNIFAE elaborou, nesta reabertura, o “Protocolo para Retomada das Atividades Acadêmicas e Administrativas Frente à Covid-19”, que prevê uma série de regras sanitárias.

No documento constam diversas orientações, desde como ingressar no campus até os procedimentos a serem adotados em casos de suspeita ou contaminação pela COVID-19.

“A experiência que tivemos durante o período agudo da pandemia, em que somente os cursos de saúde permaneceram no modo presencial e híbrido, foi muito positiva, o que demonstra, de modo inequívoco, a eficácia do nosso protocolo. Estamos prontos para recomeçar com toda a segurança”, afirmou o reitor prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira.

EVENTO DE BOAS-VINDAS E PARCERIA INTERNACIONAL – Para o dia 2 de agosto, a UNIFAE prepara um evento virtual de boas-vindas, com a participação da Reitoria, pró-reitorias e coordenadorias de cursos. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da TV UNIFAE no Youtube, e na oportunidade serão divulgadas informações acerca do segundo semestre letivo. Entre as novidades a serem anunciadas está a parceria entre a UNIFAE e a Universidade de Salamanca, da Espanha, uma das mais antigas e conceituadas instituições de ensino superior da Europa.



Equipe ASCOM – Assessoria de Comunicação UNIFAE