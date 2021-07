Polícia Ambiental faz o resgate de animais silvestres na região

Na última semana dois animais silvestres que precisavam de cuidados especiais foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental.

Um Veado Campeiro (𝑂𝑧𝑜𝑡𝑜𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑧𝑜𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑠) encontrado no município de Águas da Prata com lesão na coluna e uma Jaguatirica (𝐿𝑒𝑜𝑝𝑎𝑟𝑑𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠) com lesão no fêmur, resgatada no município de Tapiratiba (SP), cidade localizada a 75 km de São João da Boa Vista.

Ambos os mamíferos receberam cuidados emergenciais de veterinários da região, mas devido a gravidade das lesões foi necessário o encaminhamento ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) com sede em Jundiaí(SP) denominado “Mata Ciliar”.

Importante destacar que a Jaguatirica consta na listagem como animal ameaçado de extinção nos termos do decreto estadual nº 63.853/2018, por isso tamanha preocupação e dedicação por parte da PM Ambiental.

Fotos e Informações:

5° BPAmb – 2a Cia – 2° Pel / Cmt de Cia: Cap PM Ilgges / Cmt de Pel: 1° Ten PM Ivo