Vereadores discutem projeto que prevê repasse de verba para a Santa Casa

Nesta terça-feira (27/07) acontece a 10ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, com votação do Projeto de Lei Ordinária, pelo Executivo, nº 22, de 22 de julho de 2021, que “Dispõe sobre o repasse de emenda parlamentar à Santa Casa da Misericórdia de Andradas, de acordo com plano de trabalho e dispõe sobre outras providências.”

Saiba mais: https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/4357

Obs: O PLO-E Nº 22/2021 poderá ser acrescentado na Ordem do Dia em Regime de Urgência Simples

Informações: Câmara Municipal de Andradas