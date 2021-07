Frio: Divisão e Ação Social se prepara para auxiliar moradores de rua

A possibilidade de queda da temperatura desperta a atenção para a realidade das pessoas que vivem nas ruas. A previsão é da chegada de uma frente fria nos dias 28, 29 e 30 de julho.

De acordo com informações obtidas pela equipe de jornalismo da ANTV, em Andradas o setor de Divisão e Ação Social vai realizar busca ativa da população de rua, considerada vulnerável e orientar sobre a possibilidade de se abrigar no Centro de Triagem da Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão, que fica localizada na Rua Argemiro Pereira de Oliveira , no Bairro Horto Florestal. Será oferecido lanche e também atendimento especial.

Vale realçar que esse serviço já acontece periodicamente através de uma parceria entre a prefeitura e a Comunidade Terapêutica. O horário de acolhimento da população é que será diferenciado, podendo acontecer durante todo o dia. Normalmente é das 17:00 às 18:00 horas.

A vereadora Rozilda Campos enviou para a Imprensa o requerimento que protocolizou na Câmara Municipal. O documento solicita informações sobre quais providências que estão sendo tomadas em relação a montagem de infraestruturas e equipe de apoio aos moradores e animais de rua.

