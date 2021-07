Defesa Civil orienta municípios sobre nova frente fria prevista para MG

Nesta quarta-feira (28/7), o Gabinete Militar do Governador (GMG), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec), promoveu uma videoconferência com Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec). A reunião teve o objetivo de transmitir orientações, com base na frente fria prevista para o período de 28/7 a 1/8 no estado.

Além da Cedec, a reunião contou com a participação do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, e também da representante da Secretaria Nacional de Assistência Social, Vera Campello. Ambos repassaram orientações, por meio de apresentações, sobre como proceder nesse período, que precisará de ações além das que já são comumente adotadas pelos municípios.

Os Compdecs foram orientados a realizarem ações conjuntas com as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social, além de instituições religiosas e filantrópicas.

Na oportunidade, foi reiterada a necessidade de atenção especial a idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas que têm doenças crônicas. Os animais domésticos e os que se encontram nas ruas também precisam de cuidados.

Acompanhamento

Nas redes sociais da Cedec serão transmitidas atualizações e dicas de autoproteção para o enfrentamento da frente fria. As orientações deverão ser transmitidas a todos os munícipes pelos meios disponíveis.

Os municípios deverão acompanhar a evolução da frente fria por meio dos boletins meteorológicos divulgados pelos órgãos competentes e reforçar com a população a importância do cadastro no serviço de alertas da Defesa Civil Estadual. Para se cadastrar, basta que a pessoa envie um SMS (mensagem de texto), contendo o CEP da residência ou local desejado, para o número 40199.

Previsão

Uma nova onda de frio intenso chega a Minas Gerais a partir desta quarta-feira (28/7). Segundo informações do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), a massa de ar frio vai atuar com maior intensidade entre o Sul de Minas, Triângulo, centro/sul das regiões Central e Metropolitana, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Temperaturas negativas devem ocorrer no Sul de Minas e Campo das Vertentes nas madrugadas dos dias 30 e 31/7. Esse fato deverá provocar geada de média a forte intensidade.

Geada também deverá ser observada em áreas do Triângulo Mineiro, sul da Noroeste e Central, entre os dias 29 e 31/7. A sexta-feira (29/7) será o dia mais seco, aumentando a amplitude térmica e fazendo com que a madrugada posterior (30/7) seja a mais fria, com mínimas devendo marcar abaixo dos 7°C na Região Metropolitana, inclusive na capital Belo Horizonte.

Nos dias 1 e 2/8, a circulação dos ventos torna a mudar para noroeste e haverá aumento gradativo das temperaturas do ar, iniciando a partir do centro/oeste do estado.

Orientações aos municípios

Outras dicas de ações recomendadas pela Defesa Civil Estadual para os Compdecs desenvolverem junto à população residente em localidades com vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua no período neste período:

– Prever e deixar os abrigos/casas de acolhimento destinados à população carente em condições para receber os atingidos, considerando ainda o possível aumento na demanda. Além de estar atentos aos protocolos sanitários frente à pandemia de covid-19;

– preparar recursos humanos e logísticos para o funcionamento dos abrigos;

– levantar o número de pessoas afetadas/em situação de rua, com atenção especial aos idosos;

– prever local para recebimento de doações (distintos dos locais de abrigo) para receber e triar o material arrecadado;

– realizar campanha junto à comunidade para doação de cobertores, roupas de frio e alimentos não perecíveis;

– alertar a população quanto aos animais domésticos (abrigá-los nos dias mais críticos).

Alinhamento

Na segunda-feira (27/7), a Cedec já havia realizado uma videoconferência com os Compdecs a respeito do mesmo tema. Na ocasião, também participaram representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), que se colocaram à disposição dos municípios para apoiar nos assuntos pertinentes ao agro.

A reunião, contendo as apresentações e todas as informações, está disponível no canal da Cedec no Youtube.

Informações : Agência Minas