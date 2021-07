Renato Rezende se classificou para as semifinais do ciclismo BMX de velocidade nas Olimpíadas de Tóquio-2020, que acontecem no dia 30 de julho. Ficou em terceiro em sua bateria na primeira corrida. Os quatro melhores se classificam.

Nesta matéria exibida ontem (28/07) vimos a torcida dos andradenses. O atleta um grande incentivador do esporte no município, além de compartilhar sua experiência com jovens praticantes.