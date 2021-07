Sindicato Rural faz homenagem ao Dia do Agricultor

Sindicato Rural faz homenagem ao Dia do Agricultor

28 de julho é Dia do Produtor Rural, dia do agricultor. Celebrado desde 1960 comemora o aniversário de fundação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A data também faz referência aquele que cuida da terra, cultiva e produz os alimentos que chegam às mesas dos brasileiros.