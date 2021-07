Terça feira foi marcada por focos de incêndio em vários bairros de Andradas

Uma cena triste marcou a noite desta terça-feira em Andradas. Focos de incêndio atingiram áreas dos bairros Portal do Sol, fazenda Boa Esperança – no Reitirinho, Jardim Mantiqueira, Jardim do Lago e Jardim Bela Vista. Para combater o incêndio foi necessário a presença da guarda municipal, profissionais de setor de obras, defesa civil, bombeiros de Poços de Caldas e voluntários.