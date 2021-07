PESSOAS DE 33 ANOS PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19 NO DIA 04 DE AGOSTO

A vacinação acontece no Materno Infantil, das 13 às 16 horas. Atenção: não esqueça de levar a sua doação para a Santa Casa.

A Prefeitura de Andradas dá continuidade à campanha de vacinação contra a Covid e aplica a primeira dose do imunizante para as pessoas de 33 anos na próxima quarta-feira, 04 de agosto, das 13 às 16 horas, no Materno Infantil.

Não esquecer de levar a carteira de vacinação, comprovante de residência, CPF e o Cartão SUS. Aproveite o momento da imunização, para levar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza, que serão doados para a Santa Casa.

Outra recomendação: quem fez a vacina contra a Gripe, deve respeitar o prazo de 15 dias de intervalo para se imunizar contra a Covid-19. Em caso de dúvidas ou mais informações, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 às 13 horas, de segunda à sexta-feira.