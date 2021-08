𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐢𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐨𝐭 𝐏𝐢𝐨𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥

Na tarde desta segunda-feira (02/08) a prefeita de Andradas Margot Pioli anunciou nas redes sociais que o Teatro Municipal José Stivanin pode ser reformado em breve. De acordo com ela a obra será custeada com parte do dinheiro do acordo firmado entre o estado e a mineradora Vale como reparação pela tragédia em Brumadinho. Andradas deve ser contemplada com R$2,5 milhões.

“Eu tive a oportunidade de ver nas redes sociais que muitas pessoas estavam solicitando, com o dinheiro da Vale que está por vir, a reforma do teatro. Eu quero dizer para todos vocês que esse é o nosso compromisso, esse é o nosso objetivo e que tão logo chegue esse dinheiro estaremos fazendo todos os procedimentos para que parte dele seja destinado a reforma do nosso teatro”, relatou a prefeita.

Durante o final de semana diversos internautas iniciaram uma campanha na internet com a hashtag #restaurateatro pedindo para que o recurso fosse destinado para este fim “Esperamos que nossos gestores tenham sensibilidade pra reconhecer a importância de inserir os nossos jovens num contexto artístico cultural, a arte transforma, muda vidas, salva pessoas, promove a saúde e bem estar, gera empregos, estimula o turismo, diminui a violência, entre tantos outros benefícios”, publicou a professora Andréia Ribeiro.