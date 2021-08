Andradas é beneficiada com doação da Cemig de insumos para vacinação

Com o objetivo de apoiar e contribuir com o projeto Unidos pela Vacina, movimento que reúne empresas, associações, ONGs e entidades da sociedade civil com a finalidade de tornar viável vacinar toda a população brasileira até setembro de 2021, a Cemig está doando insumos para 425 cidades mineiras, beneficiando cerca de 7 milhões de habitantes residentes nessas cidades. Os equipamentos adquiridos ajudarão na organização do processo de vacinação nesses locais.

Para oficializar a entrega dessas doações ao projeto, a Cemig promove, nesta segunda-feira (2/8), às 17h, uma live. Além dos representantes da companhia e outros convidados, o encontro on-line terá a presença da presidente do Grupo Mulheres do Brasil e Movimento Unidos pela Vacina, Luiza Helena Trajano. A transmissão será pelo canal Cemig Energia, no YouTube.

“Graças ao empenho de nossa equipe e à parceria com o Unidos pela Vacina, conseguimos levar essas doações a 425 cidades, mais de dez vezes o nosso plano inicial. A capilaridade da empresa, presente em 91% do território mineiro, permite que sejamos pontos focais nessa empreitada, o que nos traz muita satisfação e engajamento no nosso propósito de transformar vidas com a nossa energia”, afirma o diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho.

Além dos R$ 2,7 milhões que estão sendo investidos em insumos para os 425 municípios mineiros, a Cemig também fez a inspeção e a manutenção nas redes de energia que atendem 738 hospitais e 1.326 centros de saúde. Foram destinados R$ 3,27 milhões para garantir mais confiabilidade e qualidade de energia a esses locais de atendimento à população.

Doações

Cada cidade receberá, no mínimo, uma geladeira do tipo frost free (ideal para o armazenamento de vacinas e produção de gelo) com capacidade superior a 300 litros, uma caixa térmica de poliuretano de 15 litros com termômetro acoplado – item essencial para transportar os imunizantes na temperatura correta – e quatro bobinas de gelo reciclável, sendo que todos os materiais seguem as especificações recomendadas pelos órgãos de saúde. Além desses equipamentos, câmaras frias, máscaras e caixas coletoras também serão entregues a algumas cidades. Dos 425 municípios contemplados, 375 já começaram a receber pelo menos um dos itens que serão doados.

Para a escolha dessas localidades, foram levados em conta três indicadores: municípios que, naquele momento, ainda não haviam sido amadrinhados junto ao Unidos pela Vacina; IDH da localidade, priorizando os menores índices, e disponibilidade de leitos para internação, segundo dados obtidos junto ao Ministério da Saúde.

Inspeções

Além das doações de insumos para 425 municípios, a empresa também se preocupou com o fornecimento perene de energia elétrica aos locais de atendimento à população. Para isso, inspecionou quase 24 mil quilômetros de redes em toda a sua área de concessão, que abrange 774 municípios, de forma a antecipar eventuais ocorrências na rede elétrica.

Com essa medida, foram diretamente beneficiados 738 hospitais e 1.326 centros e unidades de saúde com a realização de 24.099 manutenções preventivas em estruturas de rede e limpeza de 23.045 quilômetros de faixas de servidão sob as redes. A Cemig também garantiu a poda de 37.466 árvores que apresentavam risco de tocar os cabos elétricos e causar interrupções de energia.

As inspeções e as manutenções também trazem melhoria na qualidade da energia elétrica recebida pelos clientes. Comparando o ano de 2019, anterior à criação do programa, e os anos de 2020 / 2021, observa-se uma melhoria de 6% na duração equivalente de interrupções (DEC) nesses municípios, o que demonstra que estas ações, além de garantirem confiabilidade para hospitais e centros de saúde, trouxeram ganhos para toda a população.

“De forma complementar às demais ações, cadastramos todos os hospitais e os locais de vacinação como clientes especiais, agilizando novas ligações elétricas em pontos de imunização provisórios, sem cobrar pelo consumo da energia nestes espaços e nos específicos para vacinação, garantindo o fornecimento a estes locais”, ressalta Passanezi Filho. Nessa ação foram investidos R$ 3,27 milhões.

Outras ações

Agindo também em outra frente, a Cemig está utilizando o verso da fatura de energia para veicular informações, além de disponibilizar orientações por meio de inserções em rádios nas principais cidades mineiras, de maneira a incentivar a vacinação e fortalecer a importância da segunda dose da vacina.

Além disso, está atuando no suprimento de insumos, incluindo a doação de materiais. Até o momento, a Companhia já ofereceu 199 cilindros para reabastecimento com oxigênio em parceria com a Fiemg.

Nos 75 municípios onde a Cemig tem bases regionais, os imóveis estão sendo disponibilizados para as prefeituras como potenciais pontos de vacinação. Veículos e voluntários da companhia estão disponíveis para atuar na logística, tanto com transporte de insumos e de pessoas, como na organização dos locais de imunização, oferecendo suporte nos postos, entre outras ações.

Municípios contemplados

Abadia dos Dourados, Acaiaca, Água Boa, Aguanil, Águas Formosas, Aimorés, Aiuruoca, Alagoa, Alfredo Vasconcelos, Alto Caparaó, Alto Rio Doce, Alvarenga, Alvorada de Minas, Andradas, Andrelândia, Angelândia, Antônio Carlos, Araçaí, Aracitaba, Araçuaí, Arantina, Arapuá, Araújos, Areado, Aricanduva, Arinos, Ataléia, Augusto de Lima, Baldim, Bambuí, Bandeira do Sul, Belmiro Braga, Berilo, Biquinhas, Boa Esperança, Bocaiúva, Bom Despacho, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus do Galho, Bom Repouso, Bonfinópolis de Minas, Botelhos, Botumirim, Brasília de Minas, Brazópolis, Buenópolis, Buritis, Cabeceira Grande, Cachoeira da Prata, Cachoeira de Minas, Cachoeira de Pajeú, Cachoeira Dourada, Caetanópolis, Caiana, Camacho, Cambuquira, Campanário, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Caparaó, Capela Nova, Capelinha, Capitão Andrade, Capitão Enéas; Carnaíba, Carandaí, Carangola, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmo do Paranaíba, Carmópolis de Minas, Carneirinho, Carrancas, Carvalhópolis, Casa Grande, Cascalho Rico, Catas Altas da Noruega, Catuti, Cedro do Abaeté, Central de Minas, Centralina, Chácara, Chalé, Chapada do Norte, Chapada Gaúcha, Chiador, Cipotânea, Claraval, Claro dos Poções, Cláudio, Conceição da Barra de Minas, Conceição das Alagoas, Conceição das Pedras, Conceição de Ipanema, Conceição do Pará, Conceição dos Ouros, Cônego Marinho, Congonhas do Norte, Conquista, Conselheiro Pena, Consolação, Coqueiral, Coração de Jesus, Cordislândia, Corinto, Coronel Murta, Córrego Danta, Córrego Fundo, Couto de Magalhães de Minas, Cristais, Cristália, Cristina, Crucilândia, Cruzeiro da Fortaleza, Cruzília, Cuparaque, Curral de Dentro, Datas, Delfim Moreira, Desterro do Melo, Diogo de Vasconcelos, Dionísio, Divino, Divino das Laranjeiras, Divisa Alegre, Divisa Nova, Divisópolis, Dom Bosco, Dom Cavati, Dom Joaquim, Dom Viçoso, Dores do Indaiá, Dores do Turvo, Douradoquara, Elói Mendes, Engenheiro Caldas, Engenheiro Navarro, Espírito Santo do Dourado, Estrela Dalva, Estrela do Indaiá, Estrela do Sul, Fama, Felisburgo, Florestal, Fortuna de Minas, Francisco Badaró, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Fronteira dos Vales, Frutal, Glaucilândia, Goiabeira, Goianá, Gonçalves, Gouveia, Grão Mogol, Grupiara, Guaraciaba, Guaranésia, Guarará, Guarda-Mor, Guimarânia, Heliodora, Ibertioga, Ibiá, Ibiracatu, Ibitiúra de Minas, Igaratinga, Iguatama, Ijaci, Ilicínea, Inconfidentes, Indaiabira, Ingaí, Inhapim, Inhaúma, Inimutaba, Ipanema, Ipuiuna, Iraí de Minas, Itacambira, Itatiaiuçu, Itaverava, Itueta, Ituiutaba, Itumirim, Itutinga, Jaboticatubas, Jacinto, Jacutinga, Jaguaraçu, Janaúba, Japaraíba, Jenipapo de Minas, Jequeri, Jequitinhonha, Jesuânia, Joaíma, João Monlevade, Joaquim Felício, José Gonçalves de Minas, Josenópolis, Juatuba, Juiz de Fora, Juramento, Juruaia, Ladainha, Lagamar, Lagoa da Prata, Lagoa dos Patos, Lagoa Dourada, Lagoa Santa, Lajinha, Lambari, Lamim, Lavras, Liberdade, Luislândia, Luminárias, Luz, Machacalis, Machado, Madre de Deus de Minas, Mamonas, Mantena, Maravilhas, Maria da Fé, Marilac, Mário Campos, Marmelópolis, Martinho Campos, Mata Verde, Mateus Leme, Mathias Lobato, Matias Barbosa, Mato Verde, Matutina, Medeiros, Medina, Mendes Pimentel, Minas Novas, Minduri, Mirabela, Moema, Monjolos, Monsenhor Paulo, Monte Alegre de Minas, Monte Azul, Monte Belo, Monte Sião, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Muzambinho, Nacip Raydan, Nanuque, Natércia, Nazareno, Nepomuceno, Nova Modica, Nova Porteirinha, Nova Resende, Nova União, Novo Oriente de Minas, Novorizonte, Olaria, Olímpio Noronha, Oliveira, Onça de Pitangui, Oratórios, Orizânia, Ouro Verde de Minas, Pai Pedro, Paineiras, Pains, Palmópolis, Papagaios, Pará de Minas, Paracatu, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Passa Tempo, Patis, Patos de Minas, Patrocínio, Pavão, Pedra Azul, Pedra Bonita, Pedra do Indaiá, Pedralva, Pedrinópolis, Pequi, Perdizes, Perdões, Piedade de Ponte Nova, Piedade do Rio Grande, Piedade dos Gerais, Piracema, Pirajuba, Piranga, Piranguçu, Pitangui, Planura, Poço Fundo, Pompéu, Ponte Nova, Porteirinha, Porto Firme, Poté, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prados, Pratinha, Presidente Bernardes, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Quartel Geral, Queluzito, Resplendor, Riacho dos Machados, Ribeirão das Neves, Ribeirão Vermelho, Rio Doce, Rio Manso, Rio Preto, Romaria, Rubelita, Santa Barbara do Leste, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Cruz de Minas, Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado, Santa Efigênia de Minas, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Itueto, Santa Rosa da Serra, Santana da Vargem, Santana do Deserto, Santana do Garambéu, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Grama, Santo Antônio do Jacinto, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Retiro, Santo Hipólito, Santos Dumont, São Bento Abade, São Félix de Minas, São Francisco de Paula, São Francisco de Sales, São Francisco do Glória, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Sapucaí, São João da Lagoa, São João da Mata, São João das Missões, São João do Manteninha, São João do Oriente, São João do Pacuí, São José da Varginha, São José do Divino, São José do Jacuri, São José do Mantimento, São Romão, São Roque de Minas, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Maranhão, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Rio Preto, São Sebastião do Rio Verde, São Thomé das Letras, São Tiago, São Vicente de Minas, Sapucaí Mirim, Sarzedo, Senador Cortes, Senador José Bento, Senhora de Oliveira, Seritinga, Serra Azul de Minas, Serra da Saudade, Serrania, Serranos, Serro, Silvianópolis, Simão Pereira, Soledade de Minas, Taiobeiras, Taparuba, Tapira, Tapiraí, Taquaraçu de Minas, Tocos do Moji, Tombos, Três Pontas, Tumiritinga, Tupaciguara, Turmalina, Turvolândia, Ubaporanga, Unaí, Uruana de Minas, Urucânia, Urucuia, Vargem Alegre, Vargem Grande do Rio Pardo, Varjão de Minas, Verdelândia, Veredinha, Viçosa, Virgem da Lapa, Virginia, Volta Grande e Wenceslau Braz.

Informações : Agência Minas