Receita Federal destina 46 computadores para Prefeituras do Sul de Minas

No dia 3 de agosto de 2021, às 11h, a Receita Federal realiza a entrega de computadores para 46 prefeituras do Sul de Minas. A entrega acontece na Delegacia da Receita Federal em Varginha, Av. Rui Barbosa, nº10 no Centro.

Estarão presentes na solenidade: o Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, auditor-fiscal Mário José Dehon São Thiago Santiago; os Superintendentes Adjuntos da Receita Federal em Minas Gerais, auditores-fiscais Guilherme Henrique Diogo Ferreira e Orlando Soares dos Santos; o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro; e os prefeitos de: Varginha, Verdi Lucio Melo; Elói Mendes, Paulo Roberto Belato Carvalho; Maria da Fé, Adilson dos Santos; Nepomuceno, Luiza Maria Lima Menezes; Três Corações, José Roberto de Paiva Gomes; além dos representantes dos municípios de Campestre, Marcio Aurélio Messias Franco; Cristais, o vice-prefeito Leonardo Luiz de Oliveira e do Secretário de Fazenda de São João Batista do Glória, Vilmar Morais.

Os computadores serão disponibilizados para as Prefeituras para a utilização em suas atividades finalísticas. O delegado da Receita Federal no Sul de Minas, Michel Lopes Teodoro explica o objetivo da ação: “Estamos fornecendo equipamentos para as prefeituras que atuam em parceria com a Receita Federal, com o objetivo de auxiliar e agilizar a prestação de serviços para a população”.

As prefeituras contempladas com a destinação são: Andradas; Areado; Boa Esperança; Bom Sucesso; Caldas; Camamducaia; Cambuí; Campanha; Campestre; Campos Gerais; Candeias; Carmo da Cachoeira; Carmo de Minas; Carmo do Rio Claro; Carmópolis de Minas; Coqueiral; Cristais; Delfim Moreira; Elói Mendes; Guapé; Guaranésia; Ipuiúna; Jacuí; Lambari; Machado; Maria da Fé; Monte Santo de Minas; Monte Sião; Muzambinho; Nepomuceno; Ouro Fino; Paraguaçu; Paraisópolis; Pedralva; Perdões; Piranguinho; Poço Fundo; Poços de Caldas; Santa Rita do Sapucaí; Santo Antônio do Amparo; São Gonçalo do Sapucaí; São João Batista do Glória; São Tomás de Aquino; Três Corações; Três Pontas e Varginha.