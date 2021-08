A doação de sangue diminui no período do frio. E com a chegada da pandemia a situação se complicou ainda mais. Com o objetivo de estimular esse gesto de solidariedade tão importante, os vereadores aprovaram uma lei que beneficia aquelas pessoas que optam por ser doadoras.

O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores ainda não foi encaminhado para o executivo para sanção. De acordo com informações da assessoria de imprensa, assim que recebê-lo a prefeitura ira tomar as providencias cabíveis