𝐏𝐌 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞̂𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐞𝐦 𝐒𝐉𝐁𝐕

Nesta segunda-feira (09/08) a Polรญcia Militar foi acionada para comparecer no aterro sanitรกrio de Sรฃo Joรฃo da Boa Vista (SP).

De acordo com informaรงรตes do boletim de ocorrรชncias um funcionรกrio pรบblico municipal informou que estava na manutenรงรฃo com outras pessoas, quando uma retroescavadeira ao tocar ao solo prรณximo a um barranco, encontrou uma sacola com material hospitalar. Ao verificar em seu interior constatou um feto aparentemente humano.

Diante dessa situaรงรฃo foi acionada a Polรญcia Criminal, Polรญcia Civil e empresa funerรกria. O caso vai ser investigado.

Informaรงรตes: 24ยบ BPM/I