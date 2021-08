Aulas na rede estadual retornam no sistema híbrido

Nesta segunda-feira as aulas retornaram na rede estadual em Andradas no modo híbrido. O sistema não é obrigatório e aqueles que optarem por voltar a instituição terão que ter a autorização dos pais, através da assinatura do termo de responsabilidade