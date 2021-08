Direito de Saber – Lei Maria da Penha criada para enfrentar atos de violência completa 15 anos

Neste sábado a Lei Maria da Penha completou 15 anos. Criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral contra a mulher a norma é considerada uma das três leis mais avançadas do mundo pelo fundo de desenvolvimento das nações unidas para a mulher. Saiba mais no quadro Direito de Saber com a advogada Zaíra Felisberto