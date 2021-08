Três veículos se envolvem em acidente na MG 455

Na tarde desta sexta-feira (13/08) três veículos se envolveram em um acidente na rodovia MG 455, próximo ao bairro Vargem do Rigoni, entre Andradas e Ibitiura de Minas.

De acordo com informações colhidas no local pela equipe de jornalismo da ANTV – TV Andradas um caminhão de Pouso Alegre(MG) bateu na traseira de uma ambulância de Congonhal(MG). Logo atrás, outro carro de Santa Rita de Caldas (MG) acabou colidindo com o caminhão.

A condutora de um dos veículos foi socorrida pelo SAMU. De acordo com informações da Santa Casa a mulher de 31 anos não teve ferimentos graves e ficou em observação. Os outros envolvidos não ficaram feridos. As causas do acidentes serão apuradas pela polícia.