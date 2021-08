Delegado fala sobre a prisão do idoso de 70 anos que transportava 170 quilos de droga

A Polícia Civil convocou a imprensa para uma coletiva sobre idoso de 70 anos que foi preso com quase 170 quilos de maconha em um hotel na cidade de Marília, interior de São Paulo. A droga estava sendo transportada do Mato Grosso do Sul para Poços de Caldas