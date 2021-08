Dois adultos e uma criança morrem após queda em cachoeira

Três pessoas morreram após uma queda de 25 metros de altura em cachoeira localizada próximo à Hidroelétrica de Poço Fundo(MG).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a tentativa de resgate foi feita por terra e também pelo helicóptero que se deslocou da base de Varginha. Os dois adultos faleceram no local. Os corpos estavam em locais de difícil acesso, mas foram recuperados e levados pelo serviço funerário. Uma guarnição da Polícia Militar também auxiliou os trabalhos. A Polícia Civil esteve no local e irá verificar se as mortes foram decorrentes dos ferimentos provocados pela queda ou por afogamento.

A criança de 10 anos foi socorrida em estado grave por populares e infelizmente também não resistiu.