Tráfico de drogas: Adolescente é apreendido em Poços de Caldas

No sábado (14/08)) a Polícia Militar realizou uma Operação Antidrogas na Rua Agreste, Bairro São João em Poços de Caldas. Um menor de 16 anos foi abordado com seis pedras de substância semelhante a crack.

O cão de faro encontrou outros materiais enterrados, sendo uma embalagem plástica com a a quantia de R$209,00, duas pedras brutas da substância semelhante ao crack e outras noventa e uma pedras fracionadas prontas para venda.O menor foi apreendido e levado para a delegacia.

𝐎𝐮𝐭𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞̂𝐧𝐜𝐢𝐚

Também em Poços de Caldas a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um suspeito estava em uma empresa de materiais pré moldados situada no Bairro Campo do Reitirinho. No local o autor de 28 anos foi preso em flagrante com aproximadamente 20 metros de fio de cobre guardados dentro de uma mochila.

A vítima identificou o material e confirmou ser de sua propriedade. O autor foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.



Foto e informações: PM