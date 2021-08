Câmara Andradas realiza 7ª Sessão Extraordinária de 2021

A 7ª Sessão Extraordinária de 2021 será destinada à discussão e votação de três projetos de lei, sendo dois propostos pelo Poder Executivo e um pelo Legislativo, de autoria do vereador Gustavo Xavier.

Durante a ordem do dia serão discutidas e votadas as seguintes matérias:

– Projeto de Lei Ordinária, pelo Executivo, nº 24, de 06 de agosto de 2021, que, “Institui o programa Andradas Juro Zero e dá outras providências”

https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/4453

– Projeto de Lei Ordinária, pelo Executivo, nº 25, de 06 de agosto de 2021, que, “Autoriza o executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, definido como REFIS – Andradas 2021, descontos para pagamento de créditos em favor do município, e dá outras providências”

https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/4458

– Projeto de Lei Ordinária pelo Legislativo nº 8, de 26 de julho de 2021, que “Cria o Dia do Protetor de Animais no âmbito do Município de Andradas, e dá outras providências”

https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/4397