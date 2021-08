COMITIVA DE PIRANGUÇU VISITA ANDRADAS PARA CONHECER A ATUAÇÃO DO CMDRS

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Andradas é referência na região, por conta da sua longevidade e atuação.

Na última quinta-feira, 12 de agosto, representantes do município de Piranguçu (Sul de Minas) estiveram em Andradas. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Andradas (CMDRS), considerado uma referência na região pela sua longevidade e atuação.

Esse encontro foi coordenado pelos técnicos da EMATER dos municípios, visando reestruturar o CMDRS de Piranguçu, que está desativado desde 2017, tendo a entidade andradense como modelo.

Na ocasião, foi apresentado a estrutura organizacional do conselho de Andradas e os principais trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos, como o CEP Rural. Além disso, foi abordada a forma de renovação do CMDRS, que acontece periodicamente com a eleição dos novos conselheiros pelos setores rurais, bem como a assistência técnica prestada pela EMATER, contribuindo na capacitação dos conselheiros quanto ao papel que eles devem desenvolver e na divulgação/orientação de políticas públicas.

Para a comitiva de Piranguçu, ficou nítida a participação atuante do CMDRS de Andradas, realçando a importância da atividade agrícola no desenvolvimento da economia local.



TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Vale ressaltar a troca de experiências entre os municípios. Durante o encontro, os representantes de Piranguçu apresentaram os pontos positivos de algumas experiências desenvolvidas juntos aos agricultores daquela cidade, como os Programas Municipais de Correção de Solo, de Vacinação de Brucelose e de Fomento Agrícola.

Participaram do encontro:

– Andradas: Selislei de Cássia Corol de Pontes, Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura de Andradas, Vivian Caldas Magalhães Franco, Gerente da Secretaria, Mauricio Centurion – Engenheiro Agrônomo da Secretaria, João Donizete Zanata – presidente do CMDRS, Ayrton de Jesus Torres – secretário do CMDRS, Geraldo Higino de Matos – Tesoureiro do CMDRS, Maria Neuza de Carvalho, técnica da Emater-MG em Andradas e conselheira do CMDRS desde a sua fundação em 2005.

Piranguçu: Antônio Raimundo Mendonça Rennó – Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente de Piranguçu, Áurea Sabrina Silva – Vereadora e líder comunitária do Bairro dos Borges de Piranguçu, Luiz Antônio Procópio – Vereador e representante da frente parlamentar da agropecuária municipal de Piranguçu, e João Marcos Cunha Ferreira – técnico da Emater em Piranguçu.