Epamig apresenta mercado de vinhos e azeites mineiros a empresários internacionais

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), participa da tradicional Festa Portuguesa de 2021 com palestras sobre vinhos e azeites mineiros. Neste ano, o evento chega à 10ª edição e será realizado no formato virtual com o nome ‘Semana Portuguesa’. No total, são seis dias de programação, entre 23 e 28/8.

Na plataforma digital criada para o evento, o público poderá assistir a palestras sobre as potencialidades de negócios entre Minas Gerais e Portugal, além de participar de conversas on-line. Também estarão disponíveis lives gastronômicas com chefs mineiros e portugueses, e também apresentações culturais com destaque para grupos de danças folclóricas portuguesas, fados, músicas tradicionais e shows.

Vinhos e azeites

O vinho e o azeite são produtos tradicionais da culinária e da cultura portuguesa. Graças aos trabalhos da pesquisa agropecuária, Minas Gerais também tem se consolidado nos cenários nacional e internacional, produzindo itens de qualidade, inclusive premiados nos principais concursos do mundo.

Com foco nessas oportunidades de negócios, pesquisadores da Epamig participam de uma live no dia 25/8, de 10h às 12h30, para discutir os panoramas da vitivinicultura e da olivicultura em Minas.

De acordo com o presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Carlos Alberto Lopes, a ideia de criar um espaço no evento deste ano para tratar da produção de vinhos e azeites locais é mostrar para produtores e empresários portugueses as potencialidades do território mineiro.

“A área geográfica de Minas Gerais equivale a seis vezes o tamanho de Portugal. Temos um território muito grande para investimentos. Com a união do conhecimento da Epamig, dos produtores locais e da experiência de profissionais portugueses, poderemos produzir resultados de uma forma muito mais rápida e assertiva”, destaca.

Durante a live, a pesquisadora da Epamig Renata Mota aborda o histórico de produção de vinhos finos em Minas Gerais. O mercado deu um salto no estado após o emprego da dupla poda, tecnologia adaptada pela Epamig no início dos anos 2000. Já o pesquisador Luiz Fernando de Oliveira apresentará a história da olivicultura no pequeno município de Maria da Fé, região Sul de Minas Gerais. Em seguida, ele fala sobre os avanços obtidos por meio da pesquisa agropecuária.

Para o diretor de Operações Técnicas da Epamig, Trazilbo de Paula, a interlocução entre a empresa de pesquisa e a Câmara Portuguesa é positiva e estratégica. “O compartilhar de experiências tão distintas, quanto as mineiras e as portuguesas, pode contribuir muito para o desenvolvimento dessas cadeias no estado”.

informações : Agência Minas