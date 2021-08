TV Atende – Governador de Minas Gerais Romeu Zema

Nesta segunda-feira nos apresentamos uma entrevista com a prefeita Margot Pioli que falou sobre a agenda de compromissos que cumpriu em Belo Horizonte. Entre os assuntos abordados na capital estava à rodovia do contorno, essencial para que os caminhões passem por Andradas sem dificultar o trânsito nas ruas centrais. Em Belo Horizonte também aconteceram visitas com interesses na área da educação. A intenção é construir uma nova escola para cerca de 270 alunos das séries iniciais da escola Daniel Ribeiro Moggi, que passou pelo processo de municipalização e 379 estudantes dos anos finais que ainda são de responsabilidade da rede estadual de ensino.

Essas duas demandas fizeram parte da pauta da entrevista do repórter João Rafael com o governador de Minas Gerais Romeu Zema. Outros temas também foram abordados