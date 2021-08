Brasileiro de Asa Delta será disputado no Pico do Gavião em Setembro

Após dois anos sem provas em nível nacional, o Pico do Gavião recebe entre os dias 19 e 25 de setembro o Campeonato Brasileiro de Asa Delta 2021 – decisão em etapa única. O evento deve ser beneficiado pela condição climática. Tradicionalmente, a melhor época para voos em Andradas é justamente neste período.

A organização é chefiada por Álvaro Sandoli que está bastante empolgado com a competição: “Mais do que uma grande competição, será o reencontro de amigos voadores. Estamos todos há muito tempo isolados em casa, distantes, longe das rampas e agora poderemos estar juntos – e voar juntos – mais uma vez. Vai ser incrível”, relata na internet.

O Brasileiro deste ano vai ter duas novidades. Os pilotos vão poder usar uma área maior com voos pelo lado da planície e não apenas nas montanhas na direção de Pouso Alegre. Também foi criada uma nova categoria para asas mais simples e pilotos com menor experiência. A expectativa é que o evento reúna cerca de 100 competidores. Além de todas as regiões do Brasil, devem participar pilotos do Uruguai, Argentina, Colômbia, Canadá, Estados Unidos, Itália e Noruega.

As inscrições estão abertas no site da CBVL.



CATEGORIAS PARTICIPANTES

– Open (aberta a todos os pilotos, inclusive estrangeiros)

– Elite (faz a mesma prova da Open, mas apenas pilotos filiados no Brasil pontuam; é dela que sai o Campeão Brasileiro)

– Sport (intermediária, com prova um pouco menor, mais fácil e segura)

– Pano simples (categoria para iniciantes)

– Fun (equipamentos de competição, mas menos disputada)



Fotos e informações: cbvl.esp.br