Instituto Federal e Prefeitura de Andradas promovem curso sobre bovinocultura leiteira

Até o dia 03 de setembro, estão abertas as inscrições do curso de Bovinocultura Leiteira, promovido pelo Instituto Federal do Sul de Minas em parceria com a Prefeitura de Andradas.

O curso é gratuito e tem a previsão de início em 20 de setembro, mesclando aulas práticas e teóricas. Os interessados devem realizar a sua inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKfT-k5U400U6Vj6mS_TFRZgFj00pwg7cA7mfhVjZrKrsx_w/viewform?usp=sf_link.

Outras informações no telefone (35) 3731.8245, das 12 às 18 horas, se segunda a sexta-feira.