Minas Gerais recebe novas doses de vacina da Covid 19

Minas Gerais recebeu, no domingo (22/8), 205.600 doses da vacina CoronaVac e 214.110 doses da Pfizer. As vacinas fazem parte do 42º lote, que contempla, ainda, 367.250 doses do imunizante AstraZeneca. Estas, desembarcam no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, nesta segunda-feira (23/8), às 22h10. Após a organização da logística de envio dos imunizantes às 14 macrorregiões do estado, será feita a distribuição aos 853 municípios.

Até o momento, Minas Gerais vacinou 11.827.853 pessoas acima de 18 anos com a 1ª dose, o que corresponde a 72,16% da população. Em relação à segunda dose, foram imunizadas 4.709.589 pessoas. Já a dose única foi aplicada em 471.623 mineiros. Segunda dose e dose única aplicadas correspondem, juntas, a 31,61% da população. Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Vacinação em Andradas

A Prefeitura de Andradas dá continuidade à Campanha de Imunização contra a Covid-19 e anuncia o calendário das vacinas para as pessoas de 22 a 25 anos. Confira abaixo as datas e locais de cada faixa etária:

– 25 anos – 24/08 – terça-feira – das 08 às 11 horas – na tenda em frente ao Asilo São Vicente de Paulo – Sistema Drive thru;

– 24 anos – 24/08 – terça-feira – das 13 às 16 horas – Materno Infantil;

– 23 anos – 25/08 – quarta-feira – das 13 às 16 horas – Materno Infantil,

– 22 anos – 26/08 – quarta-feira – das 13 às 16 horas – Materno Infantil.

Não esquecer de levar a carteira de vacinação, comprovante de residência, CPF e o Cartão SUS. Aproveite o momento da imunização, para levar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza, que serão doados para a Santa Casa.