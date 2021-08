Representantes de Andradas participam de evento da AMM em parceria com o SEBRAE

Na sexta-feira (23/08) prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e servidores públicos da região sul do estado participaram da abertura da primeira edição do “AMM nos Municípios – AMM e Sebrae juntos pelo desenvolvimento das cidades”, em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais.

Mais de 100 municípios estavam representados na cerimônia. O tema central do encontro foi a retomada econômica por meio do fortalecimento do turismo local dos municípios. Esta é a primeira das dez macrorregiões de Minas que receberão o evento.

A prefeita Margot Pioli destacou sua participação nesse evento nas redes sociais. “Estive acompanhada dos secretários de Governo Valdir Basso, e secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo Cassinha de Pontes, gerente de Turismo Vivian Caldas Franco e Patrícia Garcia. Um encontro muito produtivo com grandes perspectivas para nossas cidades e regiões mineiras”.

Projeto Desenvolve Minas Gerais

O projeto faz parte do convênio celebrado em 2019 entre a AMMe o Sebrae, durante o Delta Fórum – encontro de desenvolvimento econômico para lideranças e territórios. O principal objetivo do projeto é criar estratégias para o desenvolvimento local com a mobilização do poder público, iniciativa privada e o terceiro setor, criando condições favoráveis de sobrevivência dos pequenos negócios, que são fonte de trabalho e renda para milhões de pessoas em todos os 853 municípios do estado.

Outras informações:Portal AMM

Fotos: Redes Sociais / Portal AMM