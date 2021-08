Andradas terá recursos para investir em pavimentação de ruas

O diretor da Presidência do Senado, Alexandre Silveira, anunciou a liberação de R$ 1 milhão para obras de pavimentação asfáltica com o objetivo de melhorar a mobilidade, principalmente nas vias de maior fluxo. O anúncio foi feito em reunião com a prefeita de Andradas, Margot Pioli, a pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na manhã de terça-feira (24/08).

A chefe do Executivo comemorou o investimento de R$ 1 milhão. “O objetivo é melhorar a pavimentação de diversas localidades, sobretudo onde o fluxo de veículos é mais intenso, trazendo melhorias na mobilidade para os usuários. Até o final dessa gestão, o compromisso é melhorar a malha viária do município, assim como fizemos em nossa primeira gestão. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho do senador Rodrigo Pacheco em parceria com Alexandre Silveira que prontamente atenderam a nossa demanda”, destaca a prefeita Margot Pioli, que cumpre agenda de compromissos junto ao Governo Federal esta semana em Brasília.

Vale ressaltar o apoio do Assessor do Senador Rodrigo Pacheco, o ex-prefeito Rodrigo Lopes, e dos vereadores: Adílson Carlos dos Santos e Antônio Carlos de Lima, que inclusive acompanham a prefeita na agenda de compromissos na capital federal, como também dos demais: Luiz Benedito Raimundo, Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, Paulo Cesar Moreira, Régis Basso Andrade (Presidente da Câmara), Ricardo Felisberto dos Reis, Rozilda de Campos Conti e Vinícius Teixeira.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas