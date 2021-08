Bombeiros fazem o resgate de uma coruja

Nesta terça-feira (24/08) os bombeiros realizaram o salvamento de uma coruja-orelhuda que estava com lesões nas asas. O fato aconteceu foi registrado na Avenida Nelson Sarti – Jardim Paraíso em Poços de Caldas.

De acordo com informações do boletim populares capturaram a ave após verificar que estava com dificuldades de voar. Logo em seguida acionaram o Corpo de Bombeiros através do número 193.

A coruja foi encaminhada ao Centro Veterinário da PUC para os devidos cuidados médicos.

Foto: Corpo de Bombeiros