IMA inspeciona 30 mil embalagens vazias de agrotóxicos no Sul de Minas

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), inspecionou, entre janeiro e julho deste ano, cerca de 30 mil embalagens vazias de agrotóxicos em Pouso Alegre e diversas cidades do Sul de Minas.

O trabalho foi feito em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (Inpev) e com a Cooperativa Agrária de Machado (Coopama). Mais de 300 agricultores encaminharam o material para reciclagem na Central de Recebimento do Inpev. A ação contou com o apoio de prefeituras municipais da região.

De acordo com o engenheiro agrônomo Walter Luiz Modesto, da Coordenadoria Regional do IMA em Pouso Alegre, a ação preserva o meio ambiente e auxilia o agricultor que, sem nenhum custo, encaminha corretamente as embalagens para reciclagem, uma exigência da Legislação Estadual de Agrotóxicos.

“As embalagens vazias, quando destinadas incorretamente, acarretam grandes prejuízos em função da contaminação da água, do solo e do ar. Com o compromisso de todos os segmentos envolvidos na cadeia produtiva agrícola é possível dar o destino final aos vasilhames de agrotóxicos de forma correta. Para isso, é preciso o envolvimento e a participação de agricultores, comércio, indústria, instituições públicas e privadas”, observa.

Modesto explica que o agricultor tem a tarefa de devolver a embalagem vazia de agrotóxico triplamente lavada e perfurada, no prazo de um ano a contar da data da compra. O comerciante deve oferecer um espaço para a devolução e indicá-la na nota fiscal. “Já os postos/centrais de recebimento são responsáveis por receberem as embalagens vazias e separá-las entre contaminadas e não contaminadas. Cabe ao fabricante do produto encaminhar as embalagens lavadas para reciclagem e incinerar as contaminadas”, detalha.

Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é que ação similar aconteça sob supervisão da Coordenadoria Regional de Poços de Caldas, começando as atividades nos municípios de Santa Rita de Caldas, Cabo Verde e Campestre.

Centrais

Minas possui 11 centrais e 58 pontos de recebimento de embalagens de agrotóxicos em diversas regiões, que recebem os vasilhames de produtores e revendedores. As centrais são responsáveis por encaminhar as embalagens recolhidas para a indústria de aproveitamento e reciclagem.

Fonte : Agência Minas