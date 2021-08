25 de agosto – Dia nacional da Educação Infantil

25 de agosto é comemorado o dia nacional da educação infantil. A data foi instituída por lei em 2012 e é uma homenagem ao nascimento da fundadora da pastoral da criança, a médica Zilda Arns que faleceu em um terremoto no Haiti em 2010.Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pelo CMEI-Centro Municipal de Educação Infantil – Nara Fávila Pioli. O retorno híbrido das atividades com as crianças já tem data para acontecer, será no dia 13 de setembro