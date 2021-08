Do cafezal ao cafezinho Passeio que estimula o agriturismo atrai visitantes de diferentes regiões

Depois de uma experiência de sucesso, o passeio “Do Cafezal ao Cafezinho” agora é realidade em Andradas. Além de valorizar o trabalho do homem do campo. Estimula o agriturismo, geração de renda e traz a conscientização sobre sustentabilidade.São momentos que encantam quem vem de fora e ensinam quem é de casa.Quem está com vontade de sair mas não quer ir para muito longe pode aproveitar o que temos de bom aqui na cidade mesmo