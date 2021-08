Grupo chuchu com pimenta faz a arrecadação de sabonetes para o asilo

Grupo chuchu com pimenta faz a arrecadação de sabonetes para o asilo

O grupo “Chuchu com Pimenta” bastante conhecido no carnaval e nas festas que relembram as décadas passadas vem desenvolvendo diversas ações sociais em Andradas. Desta vez a ideia foi a arrecadação de sabonetes