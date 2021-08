Mercado de viagens volta a ficar aquecido com o avanço da vacinação

Mesmo com a pandemia ainda presente ao redor do mundo, há diversos países que estão reabrindo as portas para turistas brasileiros. A tendência é o que mercado de viagens siga aquecido nos próximos meses