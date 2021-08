Produtores comemoram colheita de uvas Syrah no Sul de Minas

A Syrah, casta de uva tinta da família Vitis vinifera, está cada vez mais em alta no mercado de vinhos finos de Minas Gerais já que se adequou muito bem à dupla poda. A técnica, adaptada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), inverte o ciclo natural das videiras, feito que permite colheitas e produção de vinhos de inverno.

Neste ano, a colheita da uva Syrah em vinhedos do Sul de Minas começou no início de agosto. No vinhedo institucional da Epamig, localizado no município de São Sebastião do Paraíso, a safra de 2021 se destacou por ser a mais produtiva desde o plantio das videiras, em 2011. De acordo com o pesquisador da empresa, Francisco Câmara, a colheita bateu a marca de 3,7 mil quilos de uva Syrah, com destaque para os excelentes índices de maturação tecnológica e fenólica.

“O ponto crucial da safra de 2021 foi a adaptação da época de poda para a região de São Sebastião do Paraíso. As videiras foram podadas no dia 17/2, o que transferiu a florada para épocas de menos índices pluviométricos e diminuiu a pressão de patógenos na florada”, enfatiza Francisco.

Expectativa

Para o empresário José Procópio, proprietário da vinícola Stella Valentino, a Syrah já pode ser considerada uma uva ícone do Sul de Minas. Ele conta que as uvas colhidas em sua propriedade em 2021 estão com muita qualidade. As expectativas são de bons vinhos para os próximos anos.

“Nós dividimos o vinhedo e colhemos metade para fazer vinhos Gran Reserva e outra metade para fazer vinhos jovens. As uvas estão espetaculares. A perspectiva é de vinhos muito bons. Colher uvas no inverno por meio da dupla poda é sinônimo de ótimas safras. Inclusive, algumas são super ótimas”, analisa José Procópio.

Um vinho Gran Reserva possui a categoria de qualidade superior. Segundo a legislação brasileira, para ser enquadrado nessa categoria, o vinho precisa estagiar por, pelo menos, 12 meses em barricas de carvalho antes de ser engarrafado e comercializado.

Ainda de acordo com Francisco Câmara, diante da qualidade elevada das uvas, espera-se que, durante a fase de vinificação, a Epamig também elabore vinhos Gran Reserva, uma linha de produtos inéditos da empresa de pesquisa agropecuária mineira.

“Após a colheita deste ano, a estimativa de produção da Epamig é de três mil garrafas. Deste número, esperamos que mil garrafas sejam provenientes do Gran Reserva. O restante será proveniente da linha tradicional que já elaboramos”, conclui.

A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa).

Fonte : Agência Minas