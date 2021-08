Duas pessoas morrem após acidente na MG 455

Um grave acidente foi registrado na rodovia MG 455, trecho do bairro da Barreira, próximo ao Cemitério Parque Bom Jesus.

De acordo com informações do Boletim de ocorrências a PM foi acionada por volta das 02h36 deste sábado.

O condutor de um VW Gol disse que se deslocava sentido a divisa do Estado de São Paulo e após uma ultrapassagem sentiu um forte impacto na traseira do veículo, perdeu o controle e capotou por três vezes. Ressaltou que populares acionaram o SAMU, sendo encaminhado ao pronto atendimento municipal.

No local foi constatado o capotamento do veículo Gol e outro veículo, um Citroen modelo C4, que estava em meio a um matagal. No carro estava Peter Ribeiro de 36 anos e Laura Melo de 23 anos, sendo apurado pelo médico do SAMU que não resistiram aos ferimentos e faleceram. As vítimas residiam em Andradas.

Ainda segundo a PM, o condutor do Gol foi preso em flagrante depois da confirmação de crime de dirigir sob a influência de álcool.



