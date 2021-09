Atleta que treinou em Andradas está no Atlético

Muitos garotos sonham com a carreira profissional de jogador de futebol. Na maioria dos casos o início é brincando em casa, depois vão para as escolinhas.Um atleta que iniciou a prática em Andradas conseguiu vaga no Atlético, um dos maiores times de Minas Gerais