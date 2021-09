Representantes do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Sul de Minas visitam empresas

Andradas recebeu a visita de representantes do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Sul de Minas. A ideia é conhecer as empresas e incentivar a competitividade para a conquista de novos mercados.