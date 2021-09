ANDRADAS PROMOVE 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Na ocasião, serão discutidas propostas e ações a serem desenvolvidas nessa área! Veja como participar!

Atenta à importância do desenvolvimento cultural de Andradas, a Prefeitura promove a 1ª Conferência Municipal de Cultura. O evento será realizado no dia 17 de setembro, a partir das 08 horas, no prédio da Câmara de Vereadores, situado na rua Leonardo Alves dos Santos, 315, Jardim Bela Vista.

Por conta da pandemia, haverá limitação de público. Para participar, é necessário realizar a inscrição previamente, por meio do link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdY2PZb…/viewform….

O objetivo da reunião é envolver a sociedade civil na discussão e elaboração de ações que serão adotadas em Andradas na área cultural. É o momento de artistas, artesãos e pessoas ligadas ao tema participarem, dando a sua contribuição.

Mais informações no telefone (35) 3731.8245, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Informações : Prefeitura de Andradas