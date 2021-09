Veterinária realiza o atendimento domiciliar em Andradas

É comemorado anualmente em 09 de setembro o dia do médico veterinário. Foi nessa data no ano de 1933 que aconteceu a assinatura do decreto que regularizou a profissão e ensino da medicina veterinária no país.

Para realçar esse momento nós vamos conhecer o trabalho da profissional Maria Paula Milan Basso que decidiu prestar atendimento domiciliar, uma comodidade para quem precisa cuidar do melhor amigo e não quer sair de casa