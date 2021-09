𝐕𝐨𝐜𝐞̂ 𝐭𝐞𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐦 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐦𝐚𝐫?

Será criado um grupo de tabagismo no Posto de Estratégia da Família do bairro do Horto. Quem quiser participar deve procurar a unidade de saúde para realizar o cadastro no horário das 07h às 17h. Os documentos necessários são Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência.

As reuniões vão acontecer toda quarta-feira, a partir do dia 15 de setembro, às 18 horas. Outras informações pelo telefone 3731 – 1805.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco responde por 8 milhões de mortes no mundo. No Brasil, são 156 mil vidas perdidas por ano – uma média de 428 por dia no país em consequência da dependência em cigarros.