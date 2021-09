𝐃𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢́𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐦 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚

O Presídio de Andradas, por meio do Núcleo de Ensino e Profissionalização da unidade, desenvolveu durante os meses de agosto o projeto “Artes Visuais – Caricaturas”. A atividade resultou em réplicas e releituras que fazem parte do banco de dados do Google, além de obras inéditas. Foi selecionada uma comissão para a escolha das três melhores caricaturas, premiadas com medalha de ouro, prata e bronze.

Para a pedagoga da unidade prisional Leandra Polita a iniciativa representa uma oportunidade de transformação social, ampliação do conhecimento e da cultura, bem como o favorecimento de experiências e vivências artísticas.

O diretor Willian Steve Batista destaca que a produção de atividades artísticas ajuda na reintegração social. “O reconhecimento de talentos oferece a autoestima, propiciando assim uma reflexão sobre a própria vida”, conclui.

𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴: 𝘍𝘭𝘢𝘷𝘪𝘢 𝘚𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯𝘢 / 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪́𝘥𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘢𝘥𝘢𝘴